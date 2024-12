Horror-Verletzung in der NFL! Teamkollegen weinen

Das Spiel endete mit einer 19:27-Niederlage für die Texans. Dell wurde ins University of Kansas Hospital gebracht, ein Level-1-Traumazentrum, etwa 19 Kilometer vom Arrowhead Stadium entfernt. Coach DeMeco Ryans bezeichnete die Verletzung als „bedeutend“ und erklärte, dass Dell zur weiteren Untersuchung über Nacht im Krankenhaus bleiben würde. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Tank“, sagte Ryans. „Ihr könnt sehen, was er für unser gesamtes Team bedeutet.“

Tragischer Zusammenstoß im dritten Viertel

Der Receiver aus dem zweiten Jahr, der aus Houston stammt, griff sofort nach seinem Bein und bewegte sich kaum noch. Die Texans-Spieler versammelten sich um Dell, einige brachen in Tränen aus, bevor sein Bein in eine Luftschiene gelegt und er auf den Wagen gehoben wurde.

Ein herber Rückschlag für Dell

Dell spielte eine entscheidende Rolle im Spiel und erzielte mit sieben Fängen insgesamt 98 Yards und einen Touchdown, was teamintern die Bestleistung war. „Es tut weh, ihn so zu sehen“, sagte Ryans. „Er hatte ein fantastisches Spiel.“ Dies ist eine weitere schwere Verletzung für Dell.

Seine Rookie-Saison wurde bereits durch einen Beinbruch in einem Spiel Anfang Dezember gegen die Denver Broncos vorzeitig beendet. Zudem wurde er in der Offseason bei einem privaten Event in Sanford, Florida, angeschossen. Ein jugendlicher Schütze verletzte zehn Personen nach einem Streit am 28. April. Dells Verletzung war geringfügig, und er wurde kurz nach dem Vorfall aus dem Krankenhaus entlassen.