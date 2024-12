Olympiasieger und Rekordhalter will in die NFL!

SPORT1-AI 09.12.2024 • 21:01 Uhr Der Olympiasieger im Diskuswerfen wechselt über das NFL International Player Pathway Programm zum American Football und hofft auf NFL-Erfolg.

Der aktuelle Olympiasieger im Diskuswurf, Rojé Stona aus Jamaika, hat sich entschieden, seine sportliche Karriere in eine neue Richtung zu lenken. Über das International Player Pathway (IPP) Programm der NFL wird er versuchen, sich in der amerikanischen Football-Liga zu etablieren.

Von der Leichtathletik zum American Football

Stona, 25 Jahre alt, hofft, den Weg von Jordan Mailata nachzuahmen. Der ehemalige Rugby-Profi schaffte es über das IPP-Programm 2018 in den aktiven Kader der Philadelphia Eagles.

Gemeinsam mit Stona nehmen 13 weitere Athleten aus Ländern wie Australien, Fidschi, Frankreich, Deutschland, Irland, Neuseeland, Südafrika, dem Vereinigten Königreich und Simbabwe am IPP teil. Aus Deutschland ist Leander Wiegand von den Munich Ravens dabei.

Stona, ehemaliger Leichtathletik-Star der University of Arkansas, holte im August in Paris olympisches Gold - kurz nach seinem Triumph wurde er kontaktiert und erhielt die Möglichkeit, an dem zehnwöchigen IPP-Programm teilzunehmen.

Der Jamaikaner hat bereits Erfahrung im American Football, da er im März am Pro Day der Arkansas Football-Mannschaft teilnahm und im vergangenen Frühjahr Minicamps bei den New Orleans Saints und Green Bay Packers besuchte. Scouts sahen in ihm Potenzial, sowohl als Defensive End als auch als Tight End.

Rekord-Wurf bei Olympia - und jetzt NFL?

Nach seinem olympischen Rekordwurf von 70 Metern in Paris entschied sich Stona, die Tür zum American Football erneut zu öffnen. „Nach den Olympischen Spielen haben sie [das IPP] mich wieder kontaktiert. Ich dachte mir, ‚Yo, die Tür ist wieder offen‘“, erzählte Stona Alexis Nunes von ESPN: „Natürlich nehme ich die Chance wahr. Bei den Olympischen Spielen habe ich Gold gewonnen, einen Rekord aufgestellt. Und nach dieser Offseason haben sie mich erneut angesprochen, also habe ich die Gelegenheit ergriffen.“

Stona schließt Rückkehr zum Diskus nicht aus

Stona äußerte seine Bewunderung für die Offensiven der Lions und Chiefs sowie für die Defensiven der Eagles, Ravens und Vikings. Sein Interesse am Sport begann, als er Clemson verfolgte, wo er seine College-Karriere in der Leichtathletik startete, bevor er nach Arkansas wechselte.