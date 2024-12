Verrückter Trickspielzug der Lions verblüfft die NFL

Bereits am Montag hatte Johnson eine ungewöhnliche Bitte an den erfahrenen Quarterback herangetragen. „Es begann damit, dass Ben mich fragte, ob ich absichtlich den Ball fallen lassen und wieder aufnehmen könnte“, erinnerte sich Goff.

Der Ursprung des „Stumble Bum“ Trickspielzugs

Zunächst schien die Idee abwegig, doch am Spieltag machte alles Sinn. In der dritten Spielperiode täuschten Goff und Running Back Jahmyr Gibbs einen misslungenen Snap vor, was zu einem 21-Yard-Touchdown von Tight End Sam LaPorta führte und die Lions mit 34:14 in Führung brachte.