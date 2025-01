Calvin Jones: Super Bowl Sieger mit 54 Jahren verstorben

SPORT1-AI 24.01.2025 • 18:33 Uhr Calvin Jones, Ex-NFL-Spieler und Super Bowl Champion, stirbt mit 54 Jahren. Bekannt für seine College-Zeit bei Nebraska und die Green Bay Packers.

Calvin Jones, der in seiner College-Karriere bei Nebraska mehr als 3.000 Yards erlief und mit den Green Bay Packers nach der Saison 1996 den Super Bowl gewann, ist im Alter von 54 Jahren verstorben.

Die Polizei fand Jones' Leichnam am Mittwochabend im Keller eines Hauses in Nord-Omaha. Eine Todesursache wurde noch nicht bestätigt, da eine Autopsie aussteht. Eine Freundin von Jones, Jo Dusatko, äußerte gegenüber der Omaha World-Herald den Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung.

Sie erklärte, dass die Heizung im Haus nicht funktionierte und Jones einen Generator im Keller benutzte.

Eine Legende der Corn

„Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust der Husker-Legende und des Super Bowl Champions, Calvin Jones. Unsere Gedanken sind bei der Familie Jones, er wird sehr vermisst werden“, so eine offizielle Mitteilung.

Jones war bereits in der High School ein All-American an der Central High School, bevor er nach Nebraska ging. Dort erlief er 3.166 Yards und erzielte 40 Touchdowns, was ihm in den Jahren 1992/93 die Ehre eines All-Big Eight Picks einbrachte.

Die „We-Backs“ und der Durchbruch

Gemeinsam mit Derek Brown bildete Jones das Tandem der „We-Backs“, benannt nach der I-Back-Position der Cornhuskers. In der Saison 1991 war Jones der Backup für Brown, doch sein Durchbruch kam, als er in einem Spiel gegen Kansas 27 Mal für einen Big Eight Freshman-Rekord von 294 Yards und einen Schulrekord von sechs Touchdowns lief.

Diese Leistung in einem 59:23 Sieg gegen die Jayhawks steht an zweiter Stelle der Nebraska-Einzelspiel-Rushing-Statistik.

Karriere in der NFL

Jones meldete sich 1994 für den NFL Draft an und wurde in der dritten Runde von den Raiders ausgewählt. In zwei Saisons bestritt er 15 Spiele für die Raiders, in denen er insgesamt 27 Läufe für 112 Yards und zwei Catches für 6 Yards verzeichnete.

1996 trat er in einem Spiel für die Packers an, hatte jedoch keine Ballberührungen. Trotzdem wurde er am Ende der Saison zum Super-Bowl-Champion.