NFL: Chiefs-Traum vom "Three-Peat" lebt

SPORT1 27.01.2025 • 05:43 Uhr Die Kansas City Chiefs stehen erneut im Super Bowl. Das Team um Patrick Mahomes gewinnt dramatisch gegen die Buffalo Bills und trifft im Endspiel auf die Philadelphia Eagles. Zum Sieg trägt auch eine riskante Defensive-Taktik bei.

Für die Kansas City Chiefs lebt der Traum vom ersten „Three-Peat“ der NFL-Geschichte. Angeführt vom fehlerfreien Quarterback Patrick Mahomes und angefeuert von Edel-Fan Taylor Swift triumphierten die Chiefs in einem dramatischen AFC-Championship-Game gegen die Buffalo Bills mit 32:29 und streben als erstes Team zum dritten Mal in Folge den Gewinn des Super Bowl an.

Die Chiefs treffen dabei am 9. Februar in New Orleans auf NFC-Champion Philadelphia Eagles. Das Team von Quarterback Jalen Hurts hatte zuvor das erste Play-off-Halbfinale der NFL gegen die Washington Commanders um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman klar mit 55:23 gewonnen. Der Super Bowl ist eine Neuauflage von 2023, als sich die Chiefs knapp durchgesetzt hatten.

„Mir fehlen die Worte. Ich kann es nicht fassen. Ich bin so stolz auf mein Team. Das ganze Team hat Großartiges geleistet und ich freue mich auf New Orleans. Lasst uns Geschichte schreiben“, sagte Superstar Mahomes nach dem hauchdünnen Erfolg im heimischen Arrowhead Stadium gegen die Bills.

Mahomes erzielte zwei Touchdowns durch Läufe, zudem bereitete er einen weiteren durch einen Pass vor. Es sei aber „das ganze Team. Wenn die Defense jemanden stoppen muss, tut sie das. Wenn die Offense etwas leisten muss, tun wir das auch. Es ist eine Teamleistung“, betonte der 29-Jährige bei RTL.

NFL: Butker bleibt in entscheidenden Momenten perfekt

Und damit hatte Mahomes recht, der dieses Mal in der Schlussphase des engen Spiels nicht im Fokus stand. Denn in der entscheidenden Phase des Spiels wurden im Thriller zwischen den Chiefs und den Bills dieses Mal andere Protagonisten zu den Helden.

Zunächst rückte Kicker Harrison Butker in den Fokus. Knapp dreieinhalb Minuten vor dem Spielende betrat er beim Stand von 29:29 das Feld und verwandelte das Field Goal aus 35 Yards ganz souverän zur 32:29-Führung.

Es war der elfte Treffer im elften Versuch für Butker im letzten Viertel oder der Verlängerung in den Playoffs.

Chiefs-Defensive überrascht Bills mit riskanter Strategie

Die anschließenden drei Minuten auf der Uhr wurden dann von der überragenden Chiefs-Defensive bestimmt. Sie ließen nur ein einziges First-Down zu und übernahmen anschließend komplett, als sie die Bills über drei Versuche nur auf fünf Yards an ein neues First-Down herankommen ließen.

Für den spielentscheidenden vierten Versuch überlegten sich die Defensive-Coaches der Chiefs dann einen ganz speziellen Kniff. Sie jagten Bills-Quarterback Josh Allen mit einem überraschenden und hochriskanten Blitz-Spielzug, bei dem gleich mehrere Verteidiger mit voller Wucht auf den Quarterback zulaufen, damit aber die Absicherung etwas vernachlässigen.

Doch die Idee ging auf: Allen wirkte von der agressiven Defensive überrascht und wurde von der Defensive so stark unter Druck gesetzt, dass er überhaupt erst in allerletzter Sekunde und ohne große Vorbereitung einen Wurf losbekam, der etwas kurz geriet und seinen Tight End Dalton Kincaid hauchdünn verpasste. Der Ball ging anschließend an die Chiefs und das Spiel war entschieden.

Bills scheitern erneut an Angstgegner Chiefs

Auf der anderen Seite gelangen auch MVP-Anwärter Josh Allen zwei Touchdowns. Doch das war für die Bills gegen die Chiefs erneut zu wenig. Die Chiefs zerstörten damit bereits zum vierten Mal in den letzten fünf Duellen die Träume der Bills in der „Post-Season“ und werden endgültig zum Angstgegner des sonst so starken Teams.

Durch die Niederlage stellten die Bills gleichzeitig auch einen neuen Negative-Rekord in der NFL auf. Nie verlor ein Team in einem Zeitraum von fünf Jahren in den Playoffs gleich viermal gegen dasselbe Team.

Dementsprechend frustriert zeigte sich auch Quarterback Josh Allen nach der erneuten Niederlage: „Das macht natürlich gar keinen Spaß. Um Meister zu werden, muss man den amtierenden Meister schlagen und das haben wir heute wieder nicht hinbekommen.“

Die erneute knappe Niederlage gegen den Angstgegner aus Kansas City sorgte erneut dafür, dass die Bills den Super Bowl kurz vor dem Ziel verpassten. Sie sind mit 78 Siegen aus den letzten sechs Saisons (inklusive Playoff-Siegen) nun das Team mit den meisten Siegen in der Geschichte der NFL, die über diesen Zeitraum nie ins Finale kamen.

Allen stellt Negative-Rekord auf

Auch Star-Quarterback Allen stellte eine für ihn traurige Bestmarke auf. Mit sieben Playoff-Siegen ist er der einzige Quarterback, der es mit so vielen Siegen nie in den Super Bowl schaffte.

„Entweder man bekommt es hin, oder man bekommt es halt nicht hin“, zeigte sich Allen nach dem Spiel enttäuscht.

Kansas City steht dagegen bereits zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren im NFL-Finale. 2023 triumphierten Mahomes, Travis Kelce und Co. gegen Philadelphia (38:35), im letzten Jahr gegen die San Francisco 49ers (25:22 OT).

