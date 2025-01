NFL: Cowboys-Legende gefeuert

Cowboys-Besitzer und General Manager Jerry Jones äußerte sich in einer offiziellen Erklärung zu diesem Schritt: „Aus Respekt und Wertschätzung für Zeke und um ihm die Möglichkeit zu geben, an möglichen Playoffs teilzunehmen, entlassen wir ihn heute aus dem Cowboys-Kader. Wie ich schon oft gesagt habe, wird Zekes Einfluss als einer der Größten, die jemals mit dem Stern auf dem Helm gespielt haben, für immer in unseren Geschichtsbüchern verankert sein. Wir danken ihm, lieben ihn und wünschen ihm nur das Beste.“

Elliott enttäuscht bei Cowboys

Elliott ist eine Cowboys-Legende

In der Woche 16 erzielte Elliott einen 1-Yard-Touchdown gegen die Tampa Bay Buccaneers, was seinen 71. Touchdown als Cowboy markierte. Nur die Hall of Famer Tony Dorsett (72) und Emmitt Smith (153) haben mehr Touchdowns in der Franchise-Geschichte erzielt. Zwischen 2016 und 2022 erlief Elliott 8.262 Yards für die Cowboys. Der dreimalige Pro-Bowl-Spieler stellte in seinem Rookie-Jahr Teamrekorde mit 1.631 Yards auf und absolvierte 30 Spiele mit über 100 Yards. Er führte die NFL in den Jahren 2016 und 2018 im Rushing an, hat jedoch seit 2020 (1.002 Yards) nicht mehr die 1.000-Yard-Marke überschritten. Tatsächlich sank Elliotts Leistung in jeder Saison.