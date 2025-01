NFL-Hammer! Offensiv-Guru kehrt zu Patriots zurück

Josh McDaniels kehrt als Offensive Coordinator zu den Patriots zurück. Der Offensiv-Guru war maßgeblich an der Erfolgsära um Tom Brady beteiligt.

Josh McDaniels kehrt als Offensive Coordinator zu den Patriots zurück. Der Offensiv-Guru war maßgeblich an der Erfolgsära um Tom Brady beteiligt.

Die New England Patriots stehen kurz davor, Josh McDaniels als Offensive Coordinator einzustellen.

Dies bestätigten Quellen gegenüber ESPN am Dienstag. McDaniels wird zum dritten Mal zur Franchise zurückkehren, diesmal unter dem neuen Head Coach Mike Vrabel, um den vielversprechenden Quarterback Drake Maye, den dritten Pick im Draft 2024, zu betreuen.

Ein vertrautes Gesicht für die Patriots

McDaniels, der 2024 nicht in der NFL coachte, nachdem er als Head Coach der Las Vegas Raiders bis in die Saison 2023 tätig war, wird eine Schlüsselrolle im Trainerstab der Patriots übernehmen.

Einer der besten Offensiv-Experten der NFL

McDaniels begann seine NFL-Karriere 2001 als Assistenztrainer unter Bill Belichick in New England und damit maßgeblich an der Erfolgsära um Superstar Tom Brady beteiligt.. Nach einem Abstecher als Head Coach der Denver Broncos von 2009 bis zu seiner Entlassung im Dezember 2010 und einem Jahr als Offensive Coordinator der Rams 2011, kehrte er 2012 zu den Patriots zurück und blieb bis 2021.