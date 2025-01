NFL-Playoffs: Ravens werfen Steelers raus

Lamar Jackson und Co. überzeugen beim 28:14 gegen die Pittsburgh Steelers, Houston profitiert beim 32:12 gegen die Chargers von seiner guten Defense.

Angeführt von Star-Quarterback Lamar Jackson haben die Baltimore Ravens die AFC Divisional Round der Playoffs in der NFL erreicht.

Das Team aus Texas um Quarterback C.J. Stroud besiegte am Samstag (Ortszeit) die Los Angeles Chargers beim Start der Wild-Card-Runde mit 32:12. Chargers-Quarterback Justin Herbert leistete sich dabei gleich vier Interceptions.

Bittere Playoff-Serie der Steelers geht weiter

Baltimore lag indes nach einer starken Vorstellung von Jackson bereits zur Halbzeit mit 21:0 in Führung. Für die Steelers um Quarterback Russell Wilson stand am Ende die sechste Playoff-Niederlage in Serie.