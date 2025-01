Patriots-Legende vor NFL-Comeback?

SPORT1 10.01.2025 • 08:14 Uhr Trainer-Legende Bill Belichick weckt Interesse bei mehreren NFL-Teams. Bei den Las Vegas Raiders schaltet sich ein alter Bekannter in den Poker ein.

Nach der schwachen Saison und der Entlassung ihres Cheftrainers Antonio Pierce haben die Las Vegas Raiders offenbar bei Trainer-Legende Bill Belichick angefragt. Nach seinen erfolgreichen Jahren bei den New England Patriots zusammen mit Superstar-Quarterback Tom Brady könnte sich eine Sensationsrückkehr anbahnen.

Brady kaufte im vergangenen Jahr Anteile von rund zehn Prozent der Las Vegas Raiders. Wie das NFL Network berichtet, ist Brady bei der Suche nach einem neuen Trainer „äußerst“ involviert. Nun hat er offenbar Kontakt zu seinem alten Coach aufgenommen, um ihn zu den kriselnden Raiders zu holen.

Nach Belichicks Aus bei den Patriots im Januar 2024 fand der 72-Jährige am College einen neuen Job als Head Coach. Erst vor einem Monat unterzeichnete Belichick bei der University of North Carolina (UNC) einen Fünfjahresvertrag über rund 50 Millionen Dollar. Eine Quelle, die Belichick nahe stehe, glaube demnach kaum an eine schnelle Rückkehr des sechsmaligen Super-Bowl-Champions in die NFL, schreibt The Athletic.

Belichick-Unterschrift bei der UNC erst im Dezember

Belichick schwärmte nach seiner Unterschrift am College vor rund einem Monat: „Ich wollte schon immer ein Trainer am College werden. Das ist wirklich ein wahr gewordener Traum.“ Nach einer schnellen Rückkehr in die NFL klingen diese Aussagen nicht.

Deswegen gilt es als zweifelhaft, dass Belichick dem Ruf seines alten Quarterbacks in die NFL schon in dieser Offseason folgt. Belichick hat eine Art Ausstiegsklausel in seinem Vertrag.

Wenn er sein Engagement bei der UNC aber vor dem 1. Juni 2025 „ohne Grund“ beenden würde, dann müsste er oder ein NFL-Team der UNC zehn Millionen Dollar zahlen. Für Raiders-Eigentümer Mark Davis wäre das eine machbare Summe. Immerhin wird das Vermögen von Davis auf 2,3 Milliarden Dollar geschätzt.