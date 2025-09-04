NFL live: So sehen Sie den Saisonauftakt im Free-TV und Livestream!

Annabella Aulinger 04.09.2025 • 17:53 Uhr Die NFL ist zurück! Wie Sie alle Spiele LIVE sehen können, erfahren Sie hier!

Es geht wieder los! Die National Football League (NFL) geht in ihre 106. Saison. Der Auftakt steigt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) und ist bei DAZN zu sehen. Traditionell trifft beim Start um 02:20 Uhr der aktuelle Super-Bowl-Sieger, diesmal also die Philadelphia Eagles, auf die Dallas Cowboys.

Am Samstag um 2 Uhr deutscher Zeit kommt es dann zum Duell zwischen den Los Angeles Chargers und den Kansas City Chiefs, ehe am Sonntag fast alle anderen Teams in die Saison starten.

So können Sie die NFL live im TV und Stream verfolgen!

TV : RTL, Nitro

: RTL, Nitro Stream: DAZN, RTL+

Apropos Sonntag: Zu Beginn bekommen die Fans unter anderem ein Duell zwischen den New England Patriots und Las Vegas Raiders zu sehen, um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los. Das Spiel läuft live im Free-TV beim Spartensender Nitro.

Die 19-Uhr-Partie zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals lässt sich beim kostenpflichtigen Streaming-Angebot von RTL+ verfolgen.

Das ebenfalls zahlungspflichtige DAZN zeigt die Pittsburgh Steelers gegen die New York Jets (19 Uhr) und die Detroit Lions gegen die Green Bay Packers (22.25 Uhr)

Im späten Fenster (22.05 Uhr) stehen sich außerdem auch die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks gegenüber. Diese Partie ist kostenlos bei Nitro zu sehen.

DAZN zeigt dann noch die Spiele am Montag (Baltimore Ravens @ Buffalo Bills) und am Dienstag (Minnesota Vikings @ Chicago Bears).

NFL: Wie sieht der Spielplan aus & welche Änderungen gibt es?

Insgesamt gibt es 32 Mannschaften, die innerhalb von 18 Wochen in einem Liga-System von 17 Hauptrundenspielen, der sogenannten Regular Season, gegeneinander antreten. Dabei schaffen es 14 Teams in die Playoffs - jeweils sieben aus der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC).

Die beiden besten Mannschaften beider Ligahälften schaffen es direkt in das Viertelfinale, alle weiteren gehen in die erste Playoff-Runde, die sogenannten Wildcard-Runde im Januar.

Wie auch schon in der vergangenen Saison kam es zu einer erneuten Änderung der Kickoff-Regel: Kommt es nun zu einem Touchback, beginnt der Angriff nicht von der 30-Yard-Marke, sondern bereits an der eigenen 35-Yard-Linie. Ein Touchback beschreibt das Szenario, in dem der Ball nach einem Kick in der Endzone landet, ohne gefangen zu werden.

Zudem gibt es eine Änderung in den Hauptrundenspielen: Hier muss jedes Team in der Overtime mindestens einmal den Ball erhalten, wie es bislang nur in den Playoffs gehandhabt wird.

NFL: Welche deutschen Profis sind mit von der Partie?

Nur zwei deutsche Spieler sind dieses Jahr wieder in der NFL vertreten: Der Wide-Receiver der Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown, sowie Brandon Coleman, der in der Offensive der Washington Commanders spielt.

Sieben deutsche Profis haben es zudem in den Trainingskader (Practice Squad) geschafft, unter anderem Jakob Johnson (Houston Texans), Julius Welschof (Pittsburgh Steelers) und Kilian Zierer (San Francisco 49ers).