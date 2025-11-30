NFL heute live mit Texans - Colts im Free-TV bei RTL und im Livestream

SPORT1 30.11.2025 • 16:00 Uhr Die NFL kommt den Playoffs immer näher. Am heutigen Sonntag steht unter anderem ein wichtiges Divisions-Duell an.

Woche 13 in der NFL: Die Playoffs rücken langsam näher und auch am Sonntag stehen wieder wichtige Spiele auf dem Programm. Zu einem Divisions-Duell kommt es zwischen den Indianapolis Colts und den Houston Texans um 19 Uhr.

Die Colts führen die AFC South mit einer Bilanz von acht Siegen und drei Niederlagen klar an, die Texans (6-5) stehen auf Rang drei - können aber voraussichtlich wieder auf Quarterback C.J. Stroud setzen. Die Partie wird live im Free-TV bei RTL und im Stream bei RTL+ zu sehen sein.

So können Sie die NFL live verfolgen:

TV: RTL

Stream: RTL+, DAZN

Wer über ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+ verfügt, kann zeitgleich auch die Cleveland Browns (mit Legenden-Sohn Shedeur Sanders) gegen die San Francisco 49ers sehen. Die 49ers gehen mit einer deutlich besseren Bilanz (8-4) in die Partie, haben aber seit 1984 nicht mehr in Cleveland gewonnen. Die Browns wiederum stehen bei drei Siegen und acht Niederlagen.

RTL zeigt am späteren Sonntagabend auch noch das Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Minnesota Vikings (22.05 Uhr). Die Gäste aus Wisconsin haben fünf ihrer letzten sechs Spiele verloren und sind in Seattle (8-3) der klare Außenseiter.

Hervorzuheben unter den späten Spielen ist auch noch das Duell zwischen den Buffalo Bills und den Pittsburgh Steelers, bei denen der zuletzt verletzte Star-Quarterback Aaron Rodgers auflaufen soll.