NFL: Playoff-Spielplan veröffentlicht! Topspiel in der Nacht auf Sonntag

Spielplan der NFL-Playoffs fix

Nur noch acht NFL-Teams sind im Rennen um den Super Bowl LX. Nun ist klar, wann die entscheidenden Playoff-Duelle stattfinden.
Aaron Rodgers verabschiedet sich mit den Pittsburgh Steelers schon in der ersten Runde krachend aus den Playoffs. Kurz vor Ende des Spiels wirft der Star-Quarterback auch noch eine fatale Interception. Bleibt es die letzte Aktion seiner schillernden Karriere?
Curdt Blumenthal
Nur noch acht NFL-Teams sind im Rennen um den Super Bowl LX. Nun ist klar, wann die entscheidenden Playoff-Duelle stattfinden.

Die NFL hat den finalen Spielplan für das Divisional Weekend der Playoffs bekannt gegeben.

Die Runde der letzten acht Teams findet am kommenden Wochenende statt, ehe eine Woche später die entscheidenden Conference Championship Games folgen.

Am Samstag, 17. Januar, steigt das Duell zwischen den Buffalo Bills und den Denver Broncos um 22.30 Uhr deutscher Zeit.

NFL: Topspiel in der Nacht auf Sonntag

Wenige Stunden später kommt es in der Nacht auf Sonntag dann um 2.00 Uhr deutscher Zeit zum NFC-Kracher zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks.

Am Sonntag, 18. Januar, treffen um 21.00 Uhr deutscher Zeit die Houston Texans auf die New England Patriots.

Den Abschluss des Divisional Weekends bildet in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) die Partie zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears.

Die Championship Games, in denen die Teams ihr Ticket für den Super Bowl LX lösen können, folgen eine Woche später.

Diese sind für Sonntag, 25. Januar, angesetzt. Um 21.00 Uhr steigt das AFC-Finale, um 0.30 Uhr (Nacht auf Montag) folgt das NFC Championship Game.

Der Super Bowl LX findet in der Nacht auf den 9. Februar in San Francisco (Santa Clara) statt.

