NFL-Playoffs live im Free-TV, Stream & Ticker: Denver - New England, Seattle - Los Angeles

SPORT1 25.01.2026 • 18:00 Uhr Nur noch ein Sieg trennt die verbliebenen NFL-Teams vom Super Bowl. Es bahnen sich dramatische Spiele an.

Wer sichert sich die Tickets für den Super Bowl? Nur noch ein Sieg trennt die vier verbliebenen Teams in der NFL noch vom größten Sport-Event der Welt. Die Conference Championships sind die letzte Hürde auf dem Weg nach San Francisco.

Los geht es mit dem Spiel der beiden Top-Franchises aus der AFC. Um 21 Uhr empfangen die Denver Broncos die New England Patriots. Später in der Nacht treffen dann ab 0:30 Uhr die Seattle Seahawks auf die Los Angeles Rams in der NFC aufeinander.

So können Sie die NFL-Playoffs live verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: RTL+, DAZN

Vor allem für die Patriots hätte das Erreichen des Super Bowls eine große Bedeutung. Seit 2018 machte die Organisation eine lange Phase der Krise durch. Als Legende Tom Brady nach der Saison 2019 ging, fand man keinen Quarterback-Erben mit dem nötigen Niveau. Die Playoffs waren häufig außer Reichweite. Doch im vergangenen Jahr kam Drake Maye und seitdem läuft es wieder rund.

Die Patriots sind vor dem Duell im klaren Vorteil. Denn die Broncos müssen auf ihren Spielmacher Bo Nix verzichten. Er brach sich den Knöchel und wird nun von Jarrett Stidham ersetzt.

Deutlich ausgeglichener wird die Partie danach erwartet. Die Seahawks wollen nach 2013 ihren zweiten Titel einfahren und überzeugten bisher auf aller Linie. Vor allem die Defense wird von den Gegnern gefürchtet.

Doch nun wartet auf die Verteidiger die größte Herausforderung. Denn bei Los Angeles zieht Quarterback-Routinier Matthew Stafford in dieser Saison überragend die Fäden. Mit Puka Nacua hat er zudem einen dominanten Receiver in seinem Team. Die Fans dürfte das Duell mit seinem Positionskollegen auf der Gegenseite elektrisieren. Denn Seattles Jaxon Smith-Njigba ist ebenso ein Superstar.

sdfgsd