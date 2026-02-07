Deutsche Legende fassungslos: "An Glaubwürdigkeit verloren"

Jonas Nohe 07.02.2026 • 08:48 Uhr Die kontroverse Entscheidung, Bill Belichick nicht in die Hall of Fame aufzunehmen, stößt dessen ehemaligem Schützling Sebastian Vollmer sauer auf. Auch für eine weitere Personalie hat der ehemalige deutsche NFL-Profi kein Verständnis.

Die deutsche Patriots-Legende Sebastian Vollmer hat mit Fassungslosigkeit auf die umstrittene Entscheidung der Pro Football Hall of Fame reagiert, den langjährigen Erfolgstrainer Bill Belichick nicht im erstmöglichen Jahr aufzunehmen und auch New Englands Eigentümer Robert Kraft weiterhin auf eine Aufnahme warten zu lassen.

„Es ist für mich am Ende unverständlich, für mich hat die Hall of Fame da auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren“, sagte Vollmer wenige Tage vor dem Super Bowl LX im SPORT1-Interview in San Francisco: „Wenn du den erfolgreichsten Coach nicht als First-Ballot Hall of Famer nimmst, wer hat es dann verdient?“

Vollmer über Belichick: „Gibt keinen Besseren“

Belichick, der in diesem Jahr zum ersten Mal die Chance hatte, in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden, hatte bei der Wahl unter 50 Medienvertretern nicht die erforderlichen 40 Ja-Stimmen erhalten.

Mit sechs Super-Bowl-Erfolgen als Headcoach der Patriots und zwei weiteren Siegen als Defensive Coordinator der New York Giants hat Belichick die meisten Titel eines Trainers in der Geschichte der NFL vorzuweisen.

Vollmer holte zwei Siege im Super Bowl unter Belichick

Dass der 73-Jährige als durchaus streitbarer Charakter gilt, ist für Vollmer dabei kein Argument.

„Darum geht es ja nicht in der Hall of Fame. Da geht es um die Leistung, die du in der Vergangenheit gebracht hast als Pro-Coach - und da gibt es keinen Besseren“, betonte Vollmer, der unter Belichick zwei Super-Bowl-Titel gewann.

Auch diese Entscheidung sorgt für Fassungslosigkeit

Auch die erneute Nicht-Wahl von Kraft, der inzwischen seit über einem Jahrzehnt die formalen Anforderungen für eine Aufnahme in die Hall of Fame erfüllt, sorgt bei Vollmer für Fassungslosigkeit.

Krafts Erfolgsbilanz sei beispiellos, argumentiert Vollmer: „Der Mann hat sechs Super-Bowl-Ringe, er hat mehr als alle anderen, sogar doppelt so viele wie jeder andere - Jerry Jones hat drei.“