NFL: "Ekeliger Move!" Werner teilt aus

David Funk 13.03.2026 • 09:48 Uhr Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner erhebt heftige Vorwürfe gegen ein NFL-Team. Der Experte wütet nach dem Trade-Wirbel um Superstar Maxx Crosby.

In einem Interview hat der ehemalige deutsche NFL-Spieler Björn Werner heftig gegen die Baltimore Ravens ausgeteilt. Das Vorgehen der Franchise beschreibt er als „eklig” und „respektlos”.

Hintergrund ist das Trade-Drama um Superstar Maxx Crosby. Der Pass Rusher der Las Vegas Raiders wurde in der vergangenen Woche im Austausch gegen zwei First-Round-Picks nach Baltimore transferiert. Darüber hatten sich sowohl der Spieler als auch beide Franchises bereits geeinigt.

NFL: Ravens-Move war „eklig“

Einige Tage später folgte dann der überraschende Rückzug der Ravens. Grund sollen medizinische Bedenken bezüglich Crosbys Knie gewesen sein. Der 28-Jährige hatte sich nach der vergangenen Saison am Meniskus operieren lassen. Der General Manager der Ravens, Eric DeCosta, behauptete wiederum, „am Boden zerstört“ gewesen zu sein.

Werner wiederum nimmt den Verantwortlichen in einem Interview mit RTL diese Betroffenheit nicht ab: „Angeblich war das Knie nicht gut genug. So richtig hat sich Baltimore nicht die Mühe gemacht, das einmal zu kommunizieren.“

Werners Frust hat jedoch tiefere Gründe. Vor allem der Fakt, dass die Ravens sich wenige Stunden nach dem geplatzten Crosby-Deal mit Trey Hendrickson einen anderen Pass Rusher an Land zogen, stieß bei Werner sauer auf.. Er polterte los: „Innerhalb von zwölf Stunden war dann auch der Deal mit Trey Hendrickson durch. Ich glaube ganz ehrlich: Sie haben sich umentschieden und einfach einen ekligen Move gemacht.“

Werner fordert Konsequenzen durch die NFL

Der Leidtragende des ganzen Wirrwarrs sei laut des ehemaligen Spielers der Indianapolis Colts vor allem Crosby. „Das ist schon gegenüber Maxx Crosby respektlos und vor allem auch den Teams gegenüber, weil das packt jetzt die Raiders in eine Situation - die sind davon ausgegangen, dass er weg sein wird“, analysierte Werner.

Der deutsche NFL-Experte sieht dabei auch die Liga in der Verantwortung, um ähnliche Trade-Wirbel in Zukunft zu verhindern: „Ich glaube, da sollte die NFL mal nach dieser Situation ein paar Regeln ändern, dass man so etwas nicht kommunizieren darf, bevor das Ding dann auch unterschrieben ist.“

Hintergrund sind Gerüchte, dass die Ravens nach dem Start der Free Agency aufgrund des Preises und der überraschenden Verfügbarkeit von Hendrickson lieber auf den ehemaligen Spieler der Bengals setzen wollten und den bereits zuvor von NFL-Insidern veröffentlichten Crosby-Trade platzen ließen.