NHL: Draisaitl, Seider, Stützle, Sturm und Co. sorgen für Aufsehen

Ein weiterer Deutscher, der inzwischen so richtig in der Liga angekommen ist, ist Nico Sturm. Bereits in der zurückliegenden Saison stand er für die Minnestoa Wild 50 Mal auf dem Eis und durfte sich über 17 Scorerpunkte freuen. In der laufenden Spielzeit steht er bei 15 Spielen und fünf Scorerpunkten, die Ambitionen bei ihm sind dabei groß.