"Utah irgendwas": Arizona Coyotes ziehen nach Salt Lake um

Ein Stadion hat das Team bereits, aber noch keinen Namen: Nach dem Umzug nach Salt Lake City werden die Arizona Coyotes in der nächsten Saison der Eishockey-Profiliga NHL im Delta Center der Basketballer der Utah Jazz spielen. Doch was neben dem neuen Heimat-Bundesstaat auf den Trikots stehen wird, ist noch offen.

In der 18.300 Zuschauer fassenden Basketball-Arena, in der während Olympia 2002 Eiskunstlaufen stattfand, sind Umbauten notwendig. "Im Augenblick haben wir 12.000 perfekte Plätze für Eishockey", erklärte Smith, ebenfalls Eigner der Jazz, man wolle diese Zahl so schnell wie möglich erhöhen.