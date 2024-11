Jagd auf Gretzky muss warten: Owetschkin fällt aus

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin wird verletzungsbedingt länger ausfallen - und so einen herben Dämpfer hinnehmen auf der Jagd, den NHL-Rekord des großen Wayne Gretzky zu brechen.

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin (39) wird auf seiner Jagd nach Wayne Gretzkys Rekordmarke in der NHL von einer Verletzung ausgebremst. Der Russe erlitt zu Beginn der Woche eine Fraktur im linken Wadenbein, das ergaben nun weitere Untersuchungen. Owetschkin wird damit vier bis sechs Wochen ausfallen.

Der 39-Jährige, bereits seit 2005 in der NHL, hatte einen herausragenden Saisonstart hingelegt, mit 15 Toren in 18 Spielen führte er zum Zeitpunkt seines Ausfalls die ligaweite Liste an. Mit insgesamt 868 Karriere-Treffern, alle erzielt für die Washington Capitals, fehlen ihm nur noch 27, um den „ewigen“ Rekord des legendären Kanadiers Gretzky (894) zu brechen.