Volleyball-Bundesliga der Frauen live im TV, Stream und Ticker

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen startet in die neue Saison. Wie in der vergangenen Saison dürfen sich die Fans auf viele spannende Spiele im Free-TV freuen. SPORT1 zeigt ausgewählte Spiele jeweils Samstags ab 17.00 Uhr live im TV.

SPORT1 wird auch in der neuen Spielzeit die Volleyball-Bundesliga der Frauen umfangreich begleiten und plant mindestens 30 Begegnungen live im Free-TV zu zeigen. In der Spielzeit 2024/25 gehen alle Blicke auf den Meister Allianz MTV Stuttgart, der erneut mit dem SC Palmberg Schwerin um die Spitzenposition kämpfen dürfte.

Zudem heißt die Frage, sich wie der Dresdner SC und der SC Potsdam, Halbfinalisten der Vorsaison, nun präsentieren. Der Auftakt steht am Samstag, 5. Oktober, live ab 17:00 Uhr an, wenn das Topduell des Dresdner SC gegen den USC Münster am 3. Spieltag zu sehen ist. SPORT1 überträgt die Bundesliga jeweils Samstag live im Free-TV, in der SPORT1 App sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.