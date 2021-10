Volleyball-Bundesliga, Frauen: SC Potsdam schlägt Erfurt und übernimmt Platz 1

Die Mannschaft von Trainer Guillermo Naranjo Hernández feierte am Freitagabend zum Auftakt des fünften Spieltages in der Volleyball-Bundesliga nicht nur einen Sieg gegen Schwarz-Weiß Erfurt, das Team durfte sich auch über den Sprung an die Tabellenspitze freuen. (Alle News zur Volleyball-Bundesliga Frauen)