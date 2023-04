Volleyball Bundesliga Frauen: Dresden gewinnt Playoff-Krimi gegen Wiesbaden

Sie siegten in einem spannenden Spiel mit dem VC Wiesbaden mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22) und gingen in der Best-of-3-Serie mit 1:0 in Führung.

Am kommenden Samstag steht dann das zweite Spiel der Serie an. Wiesbaden braucht ein Sieg, um weiterhin vom Playoff-Halbfinale träumen zu kommen. „Wir werden alles tun und uns den A**** aufreißen in Dresden“, schickte Großer eine Kampfansage an den DSC.