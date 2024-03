Volleyball: Underdog Wiesbaden verpasst Überraschungs-Coup

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben sich in den Playoffs zurückgemeldet. Im zweiten Viertelfinalspiel ließ das Team von Alexander Waibl vor 1.867 Zuschauern in der Arena des VC Wiesbaden nichts anbrennen und gewann klar mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:18).

Von Beginn an dominierten die Favoritinnen aus Sachsen das Geschehen, während Wiesbaden nie an die Leistung des ersten Duells anknüpfen konnte. Die Best-of-Three-Serie ist nun wieder ausgeglichen. Am Samstag (17 Uhr) kommt es in Dresden zum alles entscheidenden dritten Aufeinandertreffen.