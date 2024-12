Mareike Hindriksen: Vom Feld an die Seite - und ins Finale?

Die 37-Jährige ist die einzige Frau, die als Cheftrainerin in der Volleyball Bundesliga aktiv ist. Mit den Aachenerinnen will sie nun ins Pokalfinale.

Mareike Hindriksen erinnert sich noch bestens. Damals, vor knapp zehn Jahren, drohte in einem dramatischen Finale der Traum von ihrem ersten Pokalsieg zu platzen. Mit den Stuttgarter Volleyballerinnen war sie bereits am Rande der Niederlage - ehe das Team zur Aufholjagd ansetzte und Aachen die Trophäe vor der Nase wegschnappte.

Der 3:2-Triumph nach einem 0:2-Satzrückstand mit Allianz MTV Stuttgart sei "super emotional" gewesen, erzählte Hindriksen im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) über den Krimi im Jahr 2015. Immerhin war es im dritten Anlauf "endlich der erste Sieg" für sie im DVV-Pokal gewesen. Heute will Hindriksen als Trainerin ihren damaligen Kontrahenten Aachen zum Erfolg führen.

Für all ihre Final-Erfahrungen sei sie dabei sehr dankbar: "Und ich würde es meinen Spielerinnen wünschen, dass sie das auch mal erleben dürfen", sagte die 37-Jährige. Nur noch einen Sieg sind die Ladies in Black Aachen, die Hindriksen seit einem Jahr als Cheftrainerin betreut, davon entfernt. Am Dienstag (19.00 Uhr/Dyn) geht es im Halbfinale zum USC Münster.