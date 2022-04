Volleyball: Berlin feiert "Sieg des Willens"

Nachdem Friedrichshafen die ersten beiden Spiele gewonnen hatte, konnten die BR Volleys durch ein 3:0 am vergangenen Samstag die Entscheidung zunächst vertagen. Beim Stand von 2:2 kommt es nun am Samstag (18.30 Uhr/sportdeutschland.tv und Twitch) in Berlin zum Entscheidungsspiel in der Best-of-Five-Serie des "ewigen Finales".