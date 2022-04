Volleyball: Friedrichshafen vergibt nächsten Matchball

Die Entscheidung fällt am Samstag, die BR Volleys haben dann den Heimvorteil. Für Rekordmeister Friedrichshafen wäre es der 14. Titel und das zehnte Double der Vereinsgeschichte, Anfang März hatte der VfB zum 17. Mal den Pokal gewonnen. Der Hauptstadt-Klub könnte zum insgesamt zwölften Mal und zum sechsten Mal in Folge an der Spitze stehen.