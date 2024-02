Volleyball: Achten zur neuen Saison Trainer in Düren

Achten trainiert derzeit das belgische Spitzenteam Lindemans Aalst, der 45-Jährige hat in Düren einen Vertrag für zwei Jahre bis 2026 erhalten. Zuvor hatte Achten in der Bundesliga den TV Rottenburg, die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen und die United Volleys Frankfurt betreut.

„Christophe ist ein Trainer, der viel Wert darauf legt, ein Team selbst mitzugestalten“, sagte der Sportliche Leiter Goswin Caro. Der künftige Coach sei bereits in den Aufbau der Mannschaft involviert. „Ich sehe keinen Konflikt in der Tatsache, dass ich in Aalst trainiere und für Düren schon mitgestalte“, so Achten.