DVV-Pokal der Frauen: Stuttgart wieder im Finale! Nun wartet Potsdam

Der Titelverteidiger ist zurück im Finale! Die Allianz MTV Stuttgart hat sich in einem umkämpften Match mit dem Dresdner SC den Einzug ins Pokal-Endspiel gesichert.

Mit dem 3:1-Sieg (25:15, 23:25, 28:26, 25:13) in Sachsen rächten sich die Schwäbinnen auch für die 1:3-Heimpleite aus der Liga.

„Wir wussten, was wir besser machen mussten, und haben drei Wochen hart dafür gearbeitet“, sagte Stuttgart-Trainer Konstantin Bitter im Anschluss im SPORT1 -Interview und ergänzte, „wir haben es in einigen Momenten zu eng gemacht.“

Nach einem starken Auftakt gerieten die Gäste im zweiten Durchgang allerdings ins Wanken. „Wir machen zu viele Fehler in der Phase“, monierte Bitter. So konnte Dresden ausgleichen und schnupperte zeitweise sogar an der 2:1-Satzführung.