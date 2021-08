Volleyball EM: Deutschland zieht ins Achtelfinale ein

Im Achtelfinale trifft das DVV-Team auf eine der Mannschaften aus Gruppe D, der Gegner wird über Kreuz ermittelt. Die Partie findet am Samstag oder Sonntag ebenfalls in Plowdiw statt, die Teams der Gruppen A und C tragen ihre Achtelfinals im serbischen Belgrad am Sonntag und Montag aus. (SERVICE: Das ist der deutsche Kader bei der Volleyball-EM)