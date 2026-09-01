Volleyball-EM: Deutschland vs. Belgien heute live im TV, Stream und Ticker - reicht es fürs Viertelfinale?

SPORT1 01.09.2026 • 12:00 Uhr Deutschland trifft im Achtelfinale der Volleyball-EM auf das Überraschungsteam aus Belgien. Gelingt dem Team nach dem durchwachsenen Turnierstart der Sprung unter die Top 8?

Deutschlands Volleyballerinnen haben ihr erstes Viertelfinale bei Europameisterschaften seit 2019 fest im Blick – doch auf dem Weg zum anvisierten „Minimalziel“ geht es gegen das formstarke Überraschungs-Team aus Belgien.

Die Achtelfinalbegegnung steigt am heutigen Dienstag um 15 Uhr. Austragungsort ist die Sinan Erdem Sports Hall in Istanbul.

Volleyball-EM: So verfolgen Sie Deutschland -Belgien heute live

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Der Achtelfinal-Auftritt von Deutschland gegen Belgien wird heute nicht im Free-TV übertragen. Es gibt lediglich einen kostenpflichtigen Livestream von sporteurope.tv. Die Partie kostet per Einzeloption 6,90 Euro. Der Preis für den Turnierpass liegt bei 19,90 Euro.

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Deutschland bei der EM: Weske und Co. steigern sich

So makellos wie die Gruppenphase der noch ungeschlagenen Belgierinnen fällt die Bilanz des Teams von Bundestrainer Giulio Bregoli zwar nicht aus – dennoch geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit Zuversicht in das Duell mit den Nachbarinnen.

„Nach einem holprigen Start konnten wir uns als Team fangen“, erklärte Diagonalangreiferin Emilia Weske nach dem Abschluss der Vorrunde. In der starken Gruppe A mit den Turnierfavoriten Türkei und Polen belegte die DVV-Auswahl den vierten Platz und feierte lediglich zwei Siege gegen die beiden Außenseiter des Pools. Doch die Mannschaft konnte sich laut Weske „Stück für Stück, Spiel für Spiel steigern, mehr Selbstvertrauen tanken“. Diesen Aufwärtstrend will das Team nun auch im Achtelfinale fortsetzen.

Zusätzlichen Rückenwind verleiht der deutliche 3:0-Erfolg gegen die auf Platz 16 der Weltrangliste geführten Belgierinnen Mitte Juni in der Nations League.

Volleyball-EM: Deutschland droht Duell mit der Türkei

Sollte Deutschland das Viertelfinale erreichen, würde es gegen den Sieger aus dem Duell zwischen der Türkei und Aserbaidschan gehen. Das Match steigt unmittelbar nach dem Deutschland-Spiel um 18 Uhr. Klarer Favorit ist die Türkei, die das Vorrundenspiel gegen Deutschland souverän mit 3:1 für sich entscheiden konnte.