Volleyballer im EM-Achtelfinale gegen die Niederlande

Die deutschen Volleyballer treffen bei der Europameisterschaft in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel im Achtelfinale auf den Weltranglistenzehnten Niederlande. Dies steht wenige Stunden vor dem letzten Vorrundenspiel der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Mittwochabend gegen Welt- und Europameister Italien (21.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) fest. Die Partie gegen die Niederlande findet am Samstag oder Sonntag in Bari statt.