Erste EM-Niederlage: Volleyballer unterliegen Serbien

Fest steht durch die Niederlage nun auch, dass die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die Gruppe A auf Platz drei beenden wird und somit in der K.o.-Runde auf den Zweiten der Gruppe C treffen wird. Deutschland steht bei acht Punkten, Serbien sowie Welt- und Europameister Italien, gegen das die DVV-Männer am Mittwoch (21.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) zum Gruppenabschluss ran müssen, sind mit zwölf Zählern uneinholbar.