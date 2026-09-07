"Top-Acht Europas": Volleyballer streben EM-Viertelfinale an

SID 07.09.2026 • 14:12 Uhr Die deutschen Volleyballer starten am Donnerstag in die Europameisterschaft. Starspieler Georg Grozer fehlt angeschlagen.

Die deutschen Volleyballer streben bei der EM den Sprung in das Viertelfinale an. „Ich glaube schon, dass unser Ziel sein sollte, dass wir unter den Top-Acht Europas sind“, sagte Kapitän Jan Zimmermann in einer Medienrunde im Vorfeld des Turniers (9. bis 26. September) am Montag: „Ich sehe uns da auch – jetzt müssen wir es nur noch bestätigen.“

Zuerst aber müsse man „gut aus der Gruppe“ herauskommen, betonte Zimmermann auch mit Blick auf eine möglichst gute Ausgangslage für das Achtelfinale. In Pool D trifft Deutschland, das ohne den angeschlagenen Starspieler Georg Grozer auskommen muss, im rumänischen Cluj-Napoca zum Auftakt am Donnerstag (19.00 Uhr/Sporteurope.TV) auf die Türkei.

Volleyball: Bundestrainer gibt kein Ziel aus

„Es ist natürlich schon ein Ziel, mindestens mal ins Viertelfinale zu kommen, um zu schauen, wie es so weitergeht bei einer EM“, sagte auch Außenangreifer Moritz Reichert. Bundestrainer Massimo Botti, für den es seit seiner Amtsübernahme im Januar das erste, große Turnier als Nationalcoach wird, ließ die Zielsetzung hingegen offen.

Mit der Türkei und Olympiasieger Frankreich treffe man in der Gruppe auf zwei Teams, die in der Weltrangliste über Deutschland stünden, erklärte der Italiener: „Wenn wir in die nächste Runde kommen sollten, kommen wieder Teams, die in diesem Ranking vor uns sind.“ Aber er glaube „an der Potenzial“ der Mannschaft und ihre „Einstellung, in jedem Moment das Beste herauszuholen“, betonte Botti: „Wir sind bereit, uns mit sehr guten Gegnern zu messen.“