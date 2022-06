Wintersport: Russland droht Startverbot und Ausrüstungs-Problem im kommenden Winter

Die Meinung des norwegischen Biathleten Sturla Holm Laegreid ging in dieselbe Richtung: „Das ist total krank. Das weckt Erinnerungen an 1938 in Deutschland. Es ist ekelhaft, dass die Welt wieder so geworden ist.“ Seine Landsfrau und Langlauf-Gesamtweltcupsiegerin Therese Johaug sagte schockiert: „Ich nehme so stark Abstand davon, dass ich es nicht schaffe, mich dazu zu äußern, ich bin richtig wütend.“