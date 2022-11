Ski Alpin: “Tragisch!“ Maria Höfl-Riesch über "Schattenseiten" des Sports & Chancen der Deutschen im Weltcup

Höfl-Riesch: Lena ist endlich in der Weltspitze angekommen und hat den Weg in die Slalom-Weltelite geschafft. Das hat mich sehr gefreut. Sie hat bereits viele Weltcup-Jahre in den Beinen. Als ich noch gefahren bin, ist sie als junges Talent ins Team gekommen und blieb viele Jahre unter ihren Erwartungen. Aber umso schöner ist es, dass es nun geklappt hat und es wäre in Peking ja sogar fast eine olympische Medaille geworden. Es war viel Pech dabei, dass sie so knapp daran vorbeigeschrammt ist. Ich denke, dass sie nach der tollen vergangenen Saison jetzt hochmotiviert und definitiv in der Lage ist, erneut ganz vorne mitzufahren. Leider ist sie da aus deutscher Sicht ziemlich alleine. Es gibt noch Emma Aicher, die das Potenzial hat, mittelfristig in mehreren Disziplinen vorzustoßen. Außer Kira Weidle in der Abfahrt sieht es auf der Speed-Seite leider etwas mau aus. Ich hoffe, dass Kira auch im Super-G einen Schritt nach vorne macht, weil das nötige Ski- und Technikgefühl hat sie.