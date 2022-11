Skispringen: Dawid Kubacki nach Wisla-Doppeltriumph: "Dachte, ich werde mich umbringen"

Thurnbichler hatte im April dieses Jahres das Traineramt in Polen übernommen. Beim Österreichischen Skiverband ÖSV sorgte der Wechsel Thurnbichlers für Irritationen. „Vor wenigen Tagen hat er mir noch per Handschlag zugesichert, dass er uns und Österreich sicher erhalten bleibt“, ließ Mario Stecher, der Sportliche Leiter für Skispringen und Nordische Kombination im ÖSV, nach dem Wechsel via Pressemitteilung verlautbaren. (NEWS: Alles zum Biathlon)