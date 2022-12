Wintersport: Linus Straßer im ersten Babyglück

Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, warum der Slalom-Spezialist beim Weltcup-Wochenende in Alta Badia bei den beiden Riesentorrennen nicht an den Start ging. Dabei hatte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier Anfang Dezember im Gespräch mit SPORT1 noch betont, dass er wegen seiner „ganz besonderen Fähigkeiten“ auch wieder in anderen Disziplinen an den Start gehen soll. (ARTIKEL: Wenn der kleinste Fehler bestraft wird)