Skispringen: Mixed-Gold für Deutschland

Beim Mixed-Team-Wettbewerb der Skispringer bei der Nordischen Ski-WM in Planica konnten sich Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger die Goldmedaille sichern.

In einem problematischen Wind-Springen behielten die Deutschen die Nerven und konnten sich letztlich auf der Normalschanze vor Norwegen und Slowenien auf den Rängen durchsetzen. Bei Karl Geiger grenzte die Freude an Ekstase: „Mit der Mannschaft zusammen zu gewinnen ist das Größte. Man freut sich nochmal mehr, alle müssen an einem Strang ziehen“, sagte er dem ZDF.