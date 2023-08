Biathlon-Skandal: Nun offenbart sich, wie tief der Riss ist

Julia Simon war die Überfliegerin der vergangenen Biathlon-Saison: Gesamtweltcupsiegerin, Verfolgungsweltmeisterin in Oberhof - nun aber steht sie aus anderen Gründen im Zentrum der Aufmerksamkeit.

Der 26-Jährigen wird Kreditkartenbetrug an einer eigenen Teamkollegin vorgeworfen. Sie soll Justine Braisaz-Bouchet im Spätsommer 2022 um 1620 Euro gebracht haben.

Das intern seit längerem schwelende Thema kam an die Öffentlichkeit, nachdem Massenstart-Olympiasiegerin Braisaz-Bouchet aus ihrer Baby-Pause zurückkehrte und die Saisonvorbereitung des französischen Teams begann - ohne Simon, gegen die polizeilich ermittelt wird.

Großes Unverständnis über Julia Simon

„Letztes Jahr war es sehr schwierig, wir haben unser Bestes versucht, zwischen Justine und Julia zu stehen. Ich bin enttäuscht, dieser Fall hätte in zwei Monaten vorbei sein können und dann vergessen. Aber es gab eine Menge schlechter Entscheidungen“, sagt Jeanmonnot - und kritisiert damit Simon: „Jetzt unterstütze ich Justine. Julia hat viele schlechte Entscheidungen getroffen, anstatt die Hand zu akzeptieren, die wir ihr gereicht haben. Darüber bin ich ein bisschen wütend“, so Jeanmonnot.

Wie es weitergeht, weiß keiner so recht. Aufgrund des Scheiterns der außergerichtlichen Einigung wird wohl die Justiz über den Vorfall richten - zum Frust auch des Teamkollegen und mehrmaligen Weltmeisters Emilien Jaquelin: „Es hat uns auf jeden Fall getroffen, wir hätten nie mit einer solchen Situation gerechnet. Aber unser Team ist zusammen stark.“

Auch Braisaz-Bouchet sendet immer noch versöhnliche Signale: „Ich hoffe, dass es ein Happy End gibt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich wünsche ihr nichts Böses. Ich möchte nur meine Karriere fortsetzen und mich um meine Familie und mich selbst kümmern. Ich hoffe, dass es bald zu Ende ist.“

Comeback? „Es wird seltsam sein“

„Ich finde es traurig und tragisch, dass es so weit gekommen ist und schon so lange andauert. Ich bin sehr gespannt, wie sie es schaffen werden, in diesem Winter zusammenzuarbeiten. Das kann für die Mannschaft anstrengend werden“, fand die 33-Jährige.