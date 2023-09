CAS vertagt Anhörung im Fall Walijewa auf November

Die Anhörung im Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS wird um mehrere Wochen vertagt. Am 9. und 10. November werde die Verhandlung fortgesetzt, teilte der CAS am Donnerstag nach drei Gerichtstagen mit. Dann soll die Beweisaufnahme abgeschlossen und ein Schiedsspruch vorbereitet werden. Walijewa droht nach einem positiven Dopingtest, der bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zum Eklat geführt hatte, eine Sperre von bis zu vier Jahren.