"Wirklich schwierige Zeit" - Ski-Olympiasiegerin öffnet sich nach schwerem Sturz

Wenige Wochen später stand die Sportlerin bei der Weltmeisterschaft in Méribel allerdings schon wieder auf dem Podest, freute sich über die Bronzemedaille in der Abfahrt.

WM-Bronze nach schwerem Sturz

An 20. Januar hatte sich der Sturz der Skifahrerin ereignet, wenig später meldete sie sich bei Instagram mit folgenden Zeilen und einem Foto ihres angeschwollenen blauen Auges zu Wort: „Ich kann momentan nicht viel sehen. Aber zum Glück ist mein Körper in Ordnung.“

Suter hofft auf Olympia 2026

Und so denkt die inzwischen 29-Jährige auch noch lange nicht an ein mögliches Karriereende. Vielmehr kann sie sich eine Olympia-Teilnahme 2026 vorstellen.

Zunächst steht aber erst einmal der Start in die neue Saison bevor, erstes Rennen ist der Riesenslalom in Sölden am 28. Oktober. „Ich will die ganze Saison konstant sein und nicht nur abschnittsweise. Es einfach durchziehen“, hat sich Suter bereits konkrete Ziele gesetzt.