Biathlon: Deutsches Top-Talent vor Heim-Weltcup in Ruhpolding gestrichen

Damit setzt sich ihre schwarze Serie in dieser Saison fort, denn bisher blieb die Junioren-Weltmeisterin in der Verfolgung in noch keinem Rennen fehlerfrei. Zudem war es ihr bereits ihr zweiter Wettbewerb mit sieben Schießfehler, im ersten Weltcup der Saison reichte es nur zu Platz 77 im Einzel in Östersund.