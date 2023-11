Biathlon: Neuners Erbin? Das erste Ausrufezeichen ist gesetzt ...

Selina Grotian erhält Sonderlob von Laura Dahlmeier

Die Sportnation horcht schon auf

Die jüngere Schwester des ehemaligen Junioren-Europameisters Tim Grotian sorgte im vergangenen Winter mit gleich vier Goldmedaillen bei der WM in Kasachstan für Furore, gewann außerdem die Verfolgung bei der eher für Athletinnen und Athleten der zweiten Reihe reservierten Europameisterschaft in Lenzerheide.

„Stabiler als Magdalena in diesem Alter“

Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer verglich Grotian zu Beginn des Jahres selbst mit Neuner (“Erinnert mich vom Typ her an Magdalena“) und befand gar: „Selina ist am Schießstand schon jetzt stabiler als es Magdalena in diesem Alter war.“ Speziell auch Grotians Selbstbewusstsein und charakterliche Reife hob er dabei hervor.