40 Jahre nach Gold: Torvill/Dean tanzen erneut in Sarajevo

Zum 40. Jahrestag haben sie es noch einmal gewagt: Die britischen Eistänzer Jayne Torvill und Christopher Dean, die bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo mit einer ebenso denkwürdigen wie perfekten Darbietung Gold gewannen, kehrten am Mittwoch auf Einladung von Bürgermeisterin Benjamina Karic in die Olympiastadt zurück und tanzten erneut zu Ravels Bolero.