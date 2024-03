Biathlon LIVE: Sprint der Damen im TV, Stream und Liveticker

Für die Biathletinnen und Biathleten steht das letzte Weltcup-Wochenende der Saison auf dem Programm. Die Wettkämpfe finden dabei im kanadischen Canmore statt. Los geht es am frühen Donnerstagabend mit dem Sprint der Damen ab 17.40 Uhr (im LIVETICKER) .

Biathlon heute LIVE - Sprint der Frauen im TV & Livestream:

Für Deutschland gehen dabei Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Juli Kink, Johanna Puff, Sophia Schneider und Vanessa Voigt an den Start. Franziska Preuß, die immer noch mit einem Infekt zu kämpfen hat, ist dagegen nicht dabei.

Während die DSV-Athletinnen nach ihrem zweiten Platz in der Staffel in Soldier Hollow erneut auf gute Platzierungen hoffen, geht es für die Top-Athletinnen in diesem Rennen noch um Punkte für zwei Wertungen: Gesamtweltcup und Sprint-Wertung.