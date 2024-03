Deutsches Biathlon-Ass: "Ein Modus, wo man nur versucht, zu überleben"

Die deutschen Biathleten haben den gewünschten Angriff in Richtung Podest bei der Verfolgung im Weltcup von Canmore deutlich verpasst. Philipp Nawrath belegte beim Sieg von Johannes Thinges Bö als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) nach einer Strafrunde den elften Platz.

Der Rückstand des 31-Jährigen zur Spitze betrug etwas über zwei Minuten. „Es war extrem schwer“, erklärte Nawrath am ZDF-Mikrofon: „Ich habe von Anfang an gemerkt, dass es nicht so gut vorangeht.“