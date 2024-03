Die beste Kür der Geschichte: Weltrekord von "Vierfach-Gott"

lia Malinin wirbelte durch die Luft. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Immer wieder. Immer spektakulärer drehte er sich in ungeahnten Höhen um die eigene Achse, das Publikum in Montreals Centre Bell tobte, und als der „Vierfach-Gott“ wieder gelandet war, als die letzten Töne der Musik zu seiner historischen Kür verklungen waren, konnte die Jury nicht anders: Sie musste Malinin in den Himmel heben.