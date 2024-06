13 Tage nach dem Karriere-Ende erkrankte er schwer: Das Drama einer Ski-Ikone

In der Geschichte des alpinen Skisports hat der Name Günther Mader einen besonderen Platz.

Der Österreicher ist einer von nur fünf männlichen Läufern, der Weltcupsiege in allen fünf Disziplinen gefeiert hat. Im Jahr 1996, als Mader das Abfahrtsrennen auf der legendären Streif in Kitzbühel gewann, vollendete der Tiroler die historische Errungenschaft, die vor ihm nur Pirmin Zurbriggen und Marc Girardelli gelungen war - und nach ihm bis jetzt nur Kjetil-Andre Aamodt und Bode Miller.

Zwei Jahre nach seinem größten Coup beendete Mader seine Karriere, in der ihm auch sechs WM-Medaillen, zwei zweite Plätze im Gesamtweltcup und Olympia-Bronze in der Abfahrt von Albertvillle 1992 gelungen waren.

Schlaganfall nach Fußball-Verletzung

Es war der 26. März 1998, keine zwei Wochen nach Maders letzten Rennen in Crans Montana - am Ende der Saison, in der Maders Landsmann Hermann Maier die Wintersportnation Österreich mit seinem ersten Weltcupsieg in einen Freudentaumel versetzte.