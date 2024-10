Vonn-Comeback? Superstar mit klarer Meinung!

SPORT1 22.10.2024 • 13:07 Uhr Italiens Super-Star Sofia Goggia kehrt im Dezember in den alpinen Ski-Zirkus zurück. Vor ihrer Rückkehr spricht die 31-Jährige über ein mögliches Comeback von Lindsey Vonn.

Im Februar 2024 brach sich Ski-Star Sofia Goggia beim Training im heimischen Ponte di Legno das Schienbein und den Knöchel. Es begann eine monatelange Leidenszeit. Doch nachdem im September die Metallplatten und Schrauben aus ihrem Bein entfernt wurden, kann sich die Speed-Spezialistin voll auf die Rückkehr in den Ski-Zirkus konzentrieren.

Ihre Rückkehr in den Ski-Zirkus ist für Anfang Dezember geplant. „Wenn alles gut geht, möchte ich Mitte Dezember in Beaver Creek wieder an Wettkämpfen teilnehmen.“ Los geht es jedoch bereits mit den ersten Rennen Ende Oktober in Sölden. Sie wird also vermutlich die ersten fünf Saisonrennen verpassen. Doch für die erste Zeit sind für die Italienerin Resultate eher zweitranging, wie sie im Interview mit Eurosport verriet.

„Ich habe derzeit weder den Riesenslalom, noch die Rennen generell im Fokus. Meine Konzentration gilt dem Aufbau der Stabilität, der Gesundheit und der Fähigkeit, mein Potenzial auf die Ski zu bringen. Alles andere kommt dann Schritt für Schritt“, erklärte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018.

Goggia über mögliches Vonn-Comeback

Natürlich hat die 31-Jährige auch von einem möglichen Comeback von Lindsey Vonn gehört. Der US-Superstar hatte seine Karriere nach diversen Verletzungen 2019 eigentlich beendet. Doch wie der Schweizer Blick herausgefunden haben will, soll die 40-Jährige in Beaver Creek als Vorfahrerin an den Start gehen.

„Ich habe von den Gerüchten gehört, weiß aber nicht, was wahr ist und was nicht. Wir müssen uns alle überraschen lassen“, sagte Goggia. " Aber dass sie wieder Ski fährt, zeigt, dass sie gesund ist - und das freut mich sehr. Es wäre natürlich ein großartiges Comeback. Ich bin sehr gespannt, für welchen Schritt sie sich entscheidet.“

Braathen-Rückkehr nicht überraschend

Auch bei den Männern stehen mit Marcel Hirscher und Lucas Braathen zwei spektakuläre Comebacks an. „Als Lucas vor einem Jahr seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, habe ich gesagt: ‚Ich schließe nicht aus, dass er wiederkommt.‘ Die Wahrscheinlichkeit war doch sehr hoch“, kommt für Goggia ein Comeback des norwegisch-brasilianischer Skirennläufers nicht überraschend. Der 24-Jährige fährt im kommenden Weltcup-Winter erstmals für das Heimatland seiner Mutter, Brasilien.

Allerdings sei das Comeback von Marcel (Hirscher, Anm. der Redaktion) dagegen ebenso überraschend wie jenes von Lindsey, wenn sie sich dafür entscheiden sollte, führte die Speed-Spezialistin aus.