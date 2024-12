"Fast schockiert": Rebensburg zu Comebacks von Hirscher und Vonn

„Es ist gerade ein beliebtes Thema. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich dies für den Sport sehr gut finde. Ich bin ja für Eurosport als Expertin im Einsatz und es macht Spaß, über so ein Thema zu berichten und somit auch wieder schöne, positive Themen im Skisport zu haben“, erklärte die ehemalige Sportlerin im SPORT1 -Interview.

Ein eigenes Comeback kommt für die 35-Jährige allerdings nicht in Frage: „Es hatte seinen Grund, warum ich damals entschieden habe, aufzuhören. Ich liebe es nach wie vor, dabei zu sein, es zu verfolgen. Für mich ist es der schönste Sport, den es gibt. Ich hätte Lust mal wieder durch einen Riesenslalom zu fahren. Aber im Weltcup auf den Eispisten runterzufahren, das muss nicht mehr sein.“ (lacht)

Kritik am Comeback von Lindsey Vonn

Spannend ist für Rebensburg in diesem Zusammenhang auch die Rückkehr von Lindsey Vonn. Fünf Jahre war die US-Amerikanerin raus aus dem Ski-Weltcup, ihr Comeback stößt auf gemischte Reaktionen. Frischer Wind und gut für die Show sagen die einen, zu viel Show sagen die anderen.

„Ich kann alle Seiten verstehen. Jeder hat seine Meinung und seinen Blick“, sagte die Deutsche, die beim Gedanken an Vonn vor allem eine Thematik umtreibt: „Im Skirennsport, man sieht es an Marcel Hirscher, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Das ist bei ihr natürlich genauso. Sie ist 40, da muss man schauen, wie sich das körperlich, vor allem mit ihrem künstlichen Kniegelenk darstellt. In Beaver Creek als Vorläuferin hat das schon sehr gut ausgesehen. Ich freue mich auf ihre Rückkehr, das wird sehr spannend - für alle.“ (lacht)