Biathlon-Staffeln LIVE in TV, Stream und Liveticker

SPORT1 12.01.2025 • 09:00 Uhr Deutschlands Biathleten wollen in den Mixed Staffeln von Oberhof triumphieren. Vor allem Shootingstar Selina Grotian macht nach ihrer Gala-Vorstellung Hoffnung.

Nach den spannenden Einzelrennen in der Arena am Rennsteig stehen die deutschen Biathlon-Teams am Sonntag vor ihrer nächsten Herausforderung: Bei der Single Mixed Staffel und der Team Mixed Staffel will das DSV-Team vor dem Heimpublikum endlich den ersten Podestplatz in Oberhof holen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Single Mixed Staffel gehen für den DSV Selina Grotian und Justus Strelow an den Start. Zum Abschluss der Wettbewerbe im Thüringer Wald bestreiten Julia Tannheimer, Franziska Preuß, Danilo Riethmüller und Philipp Nawrath die Team Mixed Staffel.

Die bisherigen Staffelauftritte in dieser Saison machen Hoffnung auf weitere Erfolge: In Kontiolahti sicherten sich Vanessa Voigt und Strelow in der Single Mixed Staffel den dritten Platz. Auch die Team Mixed Staffel zeigte mit Rang vier eine vielversprechende Leistung.

So sehen Sie Biathlon in Oberhof heute LIVE:

TV: ZDF & Eurosport

ZDF & Eurosport Livestream: sportstudio.de & eurosport.de

sportstudio.de & eurosport.de Liveticker: sport1.de & SPORT1-App

{ "placeholderType": "MREC" }

Grotian als Hoffnungsträgerin?

Nach ihrer beeindruckenden Verfolgung will die formstarke Grotian in der Single Mixed Staffel nachlegen. Die 20-Jährige bewies mit ihrem fünften Platz im Verfolger, dass sie auch unter dem Druck eines Heimweltcups Topleistungen abrufen kann. Besonders am Schießstand zeigte sie sich nervenstark. Ihr Partner Justus Strelow gilt als ausgewiesener Schnellschütze, also genau der richtige Kandidat für dieses Format.

Schwach hingegen waren zuletzt die Leistungen von der Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß. Sie musste sich im Sprint über 7,5 km in Oberhof mit einem ernüchternden 28. Platz begnügen und auch in der Verfolgung am Samstag landete sie nur auf dem 20. Platz.

Vanessa Voigt kann aufgrund einer hartnäckigen Erkrankung nicht an den Staffel-Wettbewerben teilnehmen.

Die Wettkämpfe in Oberhof am Sonntag

Sonntag, 12.01.2025: